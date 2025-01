Norra suusameister praagiti MM-koondisest välja

Norra suusaliit pole veel MM-koondist kinnitanud, kuid teada on juba need nimed, kes veel koondisekohale kandideerivad. Dønnestad sinna seltskonda enam ei kuulu.

„Ei, loomulikult oli mul lootus koondisse pääseda. Nii et kohutavalt kurb on, et ma valikusse ei kuulu,“ lausus pettunud Dønnestad NRK-le.