Mbappé raputas endale tuhka pähe: ma poleks saanud halvemini mängida

Praeguseks on Mbappé madalseisu ületanud, sest suutis enda sõnul peas asjad korda seada. Alates detsembri alguses saadud kaotusest Bilbaole on Mbappé löönud 10 matšiga kokku kaheksa väravat.

„Usun, et see oli meelsuse küsimus. Siis sain aru, et pean rohkem pingutama. Minu probleem oli selles, et esimestes mängudes mõtlesin liiga palju... kuhu liikuda, kus on minu õige ala, sa kohaned... ja kui sa mõtled liiga palju, siis ei mängi sa hästi ega suuda oma esitusele keskenduda,“ tunnistas Mbappé.