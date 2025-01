SÄÄSTUNIPP | Kuidas võita tasuta VIP-piletid Otepää kahevõistluse MK-etapile?

R-Kiosk toetab Kristjan Ilvest ja Eesti Suusaliitu

R-Kiosk on Eesti Suusaliidu ja meie tippkahevõistleja Kristjan Ilvese sponsor. Koostöö eesmärk on toetada Eesti spordi arengut ja innustada nii tipptegijaid kui ka harrastajaid aktiivset eluviisi väärtustama. Kampaaniaga soovime inimesi spordile lähemale tuua ja pakkuda võimalust saada osa maailmatasemel võistlusest. Kristjan Ilves on R-Kioski tootevalikust valinud välja neli oma lemmikut, mille leiab märgise „Kristjan Ilves soovitab“ järgi.

„Meie jaoks on oluline panustada Eesti sporti, sest aktiivne eluviis on tervema ja tugevama ühiskonna alus,“ räägib Reitan Convenience Estonia tegevjuht Tiia Ilves. „Ettevõtete järjepidev tugi spordile on hädavajalik, et anda noortele ja kogenud sportlastele võimaluse areneda ning pürgida oma eesmärkide poole. Loodame, et meie eeskujul jõuavad rohkemad ettevõtted spordi toetamiseni.“