TÄNANE OTSEBLOGI | Monte Carlo rallil sõidetakse kolm esimest kiiruskatset, Tänak näitas testikatsel head minekut

Alati ilmaga üllatava etapi eel on tavapärasest enam teadmatust, sest autodel pole küljes enam hübriidajamit, uueks rehvitarnijaks on Hankook ning kahe hooajal vahel muudeti ka punktisüsteemi. Delfi hoiab läbi nädalavahetuse sündmustel silma peal otseblogis, kohapealseid muljeid vahendab Monte Carlost Jaan Martinson ning alates neljapäevast võtab rallipäevad kokku saade „Kuues käik“. Küsimused saatejuhtidele on oodatud aadressile kuueskaik@delfi.ee.