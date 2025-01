OTSEBLOGI | Monte Carlo ralli: Neuville lõhkus masina, Tänak päästis oma auto viimasel hetkel. „Võtame selle, hea on kohal olla!“

Ralli käik:

Neljapäeva õhtul pimeduses toimunud kolme kiiruskatset ilmestasid ülimuutlikud ja keerulised teeolud, mis tähendas, et vahed venisid üsna pikaks. Kaks esimest katset võitnud Ogier pääses kolmandal napilt väljasõidust, aga sõiduviga kukutas ta kolmandaks. Stabiilselt neljandat-viiendat aega näidanud Tänak lõpetas päeva neljandana. „Hea on kohal olla. Siin on nii palju kohti, kus me ei oota sellist libedust,“ võttis Tänak avapäeva kokku.