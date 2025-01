OTSEBLOGI | Monte Carlo: Ogier näitab võimu, Tänak on Hyundai meestest kolmas, Rovanperä ei leia kiirust

Neljapäevase esimese kiiruskatse võitis Ogier, Tänak näitas viiendat aega. „Kõik hästi, puhas katse, ei mingit draamat. See on Monte, see on tavaline,“ sõnas Tänak ajakaotuse kohta. SS2 võitis Ogier, Tänak oli neljas ja libedates oludes kiirusega hädas olev Rovanperä alles üheksas.