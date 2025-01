Noor ameeriklane pääses esimest korda Australian Openil poolfinaali

Maailma edetabelis 20. kohal asuv Shelton mängis tänases meesüksikmängu veerandfinaalis üle itaallase Lorenzo Sonego (ATP 55.) tulemusega 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (4).

Sheltoni poolfinaali vastane tuleb paarist Jannik Sinner (ATP 1.) - Alex de Minaur (ATP 8.).

Ameeriklane ütles võidumängu järel, et kui tal tuleb järgnevalt kohtuda Austraalia mängija De Minauriga, ei pane ta pealtvaatajate vilekoori pahaks.

„Noh, ma mõtlen, et kui see [järgmine vastane] on kodupubliku lemmik Alex de Minaur, siis te võite mind 100 protsenti välja vilistada, te võite mulle asju pähe visata. Ma saan sellest aru,“ naeris Shelton.

„Kui vastane on maailma nr 1, siis juhtub tõenäoliselt sama. Ootan seda põnevusega. Aga ma tean, et mul on rahva hulgas paar inimest, kes on ka minu poolt.“

„Mul on lihtsalt väga hea meel, et sain oma esimese võidu siin Rod Laveril. Tänan kõiki. See oli üks mu karjääri lemmikmatše, nii et tänan teid väga,“ lisas Shelton.

Teise poolfinaali on jõudnud Serbia tennisetäht Novak Djokovic (ATP 7.) ja sakslane Alexander Zverev (ATP 2.).

