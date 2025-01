Eesti tudengivormeli meeskond kuulutati maailma parimaks.

Rahvusvahelise Formula Studenti sarja tootearendusvõistluse eesmärk on reaalse vormelauto prototüübi kavandamine, valmisehitamine ja esitlemine ning võistlustingimustes proovilepanek.

Tiimi kapteni ja Tallinna Tehnikaülikooli tudengi Harry Ausi kinnitusel on see 18-aastase raske töö, unetute ööde ja pingutuste vili.

„Suutsime teha silmad ette Euroopa tippülikoolide meeskondadele, tõestades, et me pole vähimalgi määral kehvemad – hoopis vastupidi! Vaatamata sellele, et Eestis puudub autotööstus ning valitseb suur inseneride põud, on piisava töötahte ja eestlasele omase jäärapäisusega kõik võimalik!“ sõnas Aus TalTechi pressiteate vahendusel.

Dünaamikatiimi kapten ja Tallinna Tehnikakõrgkooli tudeng Robert-Juss Soe teab, kuidas luua maailma parimat tudengivormelit: „Selleks, et ehitada elektrivormel, mis kaalub vaid 169 kg, kiirendab 0–100 km/h 2,1 sekundiga ja suudab kurvides tekitada 3G külgkiirendust juba 65 km/h juures, on vaja Eesti inseneritudengeid. Just nimelt Eestist, sest mujal nii hästi hakkama ei saada. 18,5 kg kaaluv süsinikkiust kere, meie enda arendatud ja koostatud elektrimootorid ning aerodünaamikapakett, mis jättis Ferrari ja Dallara juhid sõnatuks – need on vaid mõned saavutused, millega me sel hooajal hakkama saime.“

Eesti tiim alustas võistlemist juba 2006. aastal, esialgu sisepõlemismootoriga vormeliga. Varasemate tulemuste ja konkurentide võrdluse põhjal seab meeskond igal aastal uuele masinale eesmärgid, mille põhjal arendatakse ja ehitatakse uus vormel. Viimastel aastatel ehitatud elektrivormel on olnud integreeritud ehk võimeline sõitma nii juhiga kui juhita.