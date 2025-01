Ogier: tuleb Monte Carlo ralli, kus paljudel sõitjatel on kõvasti ebakindlust

41-aastane Ogier sai mullu Monte Carlos teise koha, jäädes alla vaid värskele maailmameistrile Thierry Neuville`ile (Hyundai).

Kogenud prantslane sõidab Toyota meeskonnas neljandat järjestikust hooaega osalise koormusega ja naudib endiselt tippkonkurentsi.

„Uus väljakutse on alati huvitav. Võib-olla me ei arvanud, et sõidame veel 2025. aasta hooajal, kuid meil on võimalus ja me naudime seda endiselt. See on fantastiline meeskond,“ sõnas Ogier, vahendab Rallit.fi.

Tänavuseks hooajaks on Rally1 autodelt eemaldatud hübriidüksused.

„Proovime sel hooajal autos rohkem lõbutseda. Võimsust on vähem, mis pole sõitja jaoks kunagi positiivne. Siiski tuleb sellega lihtsalt kohaneda,“ ütles prantslane muudatuste kohta. „Hooaja alguses on palju küsimärke ja palju asju, millega kohaneda,.“

Tänavu on MM-sarja uueks rehvitarnijaks Lõuna-Korea firma Hankook ning Ogier usub, et esimestel etappidel tekitab see sõitjatele parajalt peavalu.

„Rehvid on selle hooaja jaoks suur muutus ja me peame lihtsalt neid asju õppima. Testipäevi oli ainult üks, mida on tõesti vähe. Olen kindel, et tuleb Monte Carlo ralli, kus paljudel sõitjatel on kõvasti ebakindlust. Peame lihtsalt usaldama oma tundeid ja tegema parima võimaliku soorituse selle vähese ettevalmistusega, mis meil oli,“ lisas Ogier.

Monte Carlo ralli algab sel neljapäeval, kui sõidetakse juba kolm kiiruskatset. Ajakavaga saab tutvuda siin.

