TÄNA DELFI TV-s | Kas Selver x TalTech suudab heas hoos Pärnut pidurdada?

Cronimet liiga tabelis on Pärnul hetkel teisena koos 31 punkti, nende ees on 33 silmaga Tartu Bigbank ja taga 21 punktiga Jekabpilsi Luši. Neljas on 20 silmaga Võru Barrus Võrkpalliklubi, viies 19 punktiga Robežsardze/Riia, kuues 14 punktiga Ezerzeme/DU ja seitsmes Selver x TalTech 12 punktiga.

Viimases mängus sai Selver 0:3 kaotuse Ezerzeme/Daugavpilsi Ülikoolilt, Pärnu oli samast vastasest parem 3:0.

Koos Tartu Bigbankiga põhiturniiri esikoha nimel võitlev Pärnu peab selle saavutamiseks ülejäänud mängudes edukas olema. Kapten Andrus Raadiku sõnul mängijad siiski sellele ülearu ei mõtle.

„Lootus on meil olemas tõesti, aga ausalt öeldes ei oskagi öelda, kui oluline see on. Jah, koduväljaku eelis on siis olemas, aga meil vist ei ole väga vahet, kuna meie suurepärased fännid tekitavad meile igal pool kodumängu atmosfääri! Seega pole vahet – võita tahad, siis võida igalpool ja kõiki!“ sõnas kogenud mängumees.

„Selveri mängu eel ei keskendu me sellele, mis seisus nemad on. Me läheme igale mängule täiega ja pole vahet, mis seis seal tabelis on. Samamoodi oli Daugavpils tabeli lõpus ja mulle meeldis, et me suutsime selle mängu rahulikult koju tuua. Enam kindlasti sirge jalaga sellistele mängudele peale ei lähe, mida äkki nooremana sai tehtud, läheme täiega panema!“ lisas ta.

Keerulises seisus oleva Selver x TalTechi peatreener Andres Toobal teab, mida muuta on vaja, kuid mõistab samas, et üleöö on muutusi raske teha. „Me peame oma kvaliteeti igas mängus lihtsalt tõstma. See kehtib kogu meeskonna kohta. Jah, oleme mängijate puuduses, aga tean, et me suudame kindlasti paremini tegutseda, kui viimased esitused on näidanud. Pärnu on suurepärases hoos ja selle kohtumise eel ongi see peamine, et igaüks püüaks asju teha kvaliteetsemalt ja paremini,“ ütles juhendaja.

