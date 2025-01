Tänak kiitis hübriidita masinat: just selline peabki õige ralliauto olema

„Ralliauto kontseptsioon on jälle palju lihtsam ja arusaadavam, kuna enne oli meil igasuguseid strateegiaid. Pidime hübriidiga mängima, kuidas ja millal seda igal kiiruskatsel kasutada ning see oli vaja legendi kirjutada. Ma arvan, et autot on nüüd palju lihtsam juhtida,“ sõnas Tänak Motorsport.com`ile antud usutluses.

Ühtlasi on eestlane rahul, et uus Rally1 auto on nüüd kergem. Kuigi hübriidi tõttu kaob 130 hobujõudu, on masin samas 87 kilo kergem.

„Sõitmise mõttes mulle meeldib, et just selline peabki õige ralliauto olema. Motospordis on kaal väga tähtis ja kui auto on kergem, on see ka mängulisem, mis on positiivne.“

Tänak rõhutas, et tunneb end selle hooaja eel Hyundai masinas märksa kindlamalt kui aasta tagasi.

„Esiteks tunneme end hooajale minnes kindlasti palju mugavamalt kui eelmisel aastal, kuna me juba teame autot ja meeskonda ning oleme kindlasti palju rohkem ette valmistatud kui aasta tagasi. Juba eelmise aasta lõpus tundsin end autos - eriti asfaldil - päris hästi ja enesekindlalt,“ rääkis Tänak.

Uus hooaeg stardib juba sel neljapäeval Monte Carlo ralliga.

“Monte Carlo ralli oli hübriidajal päris nõudlik, aga olen ka ise tiime vahetanud ehk igal aastal uues autos ja meeskonnas olnud. Sel aastal oleme aga tagasi samas autos, nii et saame kasutada eelmise aasta kogemusi, mis on kõvasti abiks,“ lisas Tänak.

