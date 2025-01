Manchester City tegi jaanuarikuu teise ostu

Reis on Palmeirase eest pidanud 22 kohtumist ja on üheksal korral esindanud ka Brasiilia alla 17-aastaste koondist.

BBC kirjutab, et Palmeiras lootis brasiillase ülejäänud hooajaks endale laenule jätta, kuid City nõudis, et Reis koliks juba sel kuul Inglismaale.

„See on unistuse täitumine, sest ma olen väikesest peale unistanud sellisest võimalusest, et mängida nii suures klubis nagu City,“ ütles Reis klubi pressiteate vahendusel. „Kui uksele koputati ja see oli Manchester City, teadsin, et kuhugi mujale mul minna pole.“