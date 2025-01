Müügile tulid Leedu - Eesti korvpalli EM-valikmängu piletid

Valiksarja viimane kohtumine peetakse 24. veebruaril algusega kell 19.30 Klaipedas, Svyturio Arenal. Leedu Korvpalliliit on Eesti fännidele eraldanud kokku 1000 piletit, mille soetamise tähtaeg on 14. veebruar 2025 ning ühe pileti hinnaks on 26 eurot.