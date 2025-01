Ajalugu teinud Djokovic alistas põnevusmängus Alcarazi

37-aastane serblane jõudis ühtlasi esimese meestennisistina juba 50. korda suure slämmi turniiri poolfinaali. Naistest on seda suutnud vaid ameeriklanna Chris Evert, kes mängis suurturniiridel nelja parema hulgas 52 korda.

21-aastane Alcaraz tunnustas matši järel vanameistrit. „Kui Novak sellisel tasemel mängib, on see tõesti raske. See oli väga tasavägine matš,“ sõnas hispaanlane.