Tomingas on MK-koondises tagasi. „Praegu küll ei näe, et mis peaks takistama Tuulil hea tulemuse tegemist“

Eesti laskesuusaliidu spordidirektor Kauri Kõiv ütles Delfile, et eelmise MK-etapi Ruhpoldingus vahele jätnud Tominga seisund peaks olema hea.

„Praegu ma ei näe, et mis peaks takistama Tuulil hea tulemuse tegemist. Testid, mis ta vahepeal tegi, olid kõik korras,“ sõnas Kõiv.

„Praegu treening käib. Eks selle järel on näha, mis treenerid arvavad, kes pole teda [Tomingat] üle nädala läinud. Aga ma usun küll, et kõik on normaalne,“ lisas Kõiv.