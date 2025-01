KOMMENTAAR | Spordikohus keelas „Ukraina Kostja“ meelsuspõhise tühistamise

Tõsisemad jalgpallisõbrad teavad hästi Anatoli Tõmoštšuki nime. Tegu on ühe tuntuma ja edukama Ukraina vutimehega läbi aegade, kelle karjääri jäävad kroonima Ukraina koondise kapteniks olemine ning Müncheni Bayerniga prestiižse Meistrite Liiga võitmine. Aastast 2022, mil Venemaa alustas Ukraina vastu täiemahulist agressioonisõda, on Tõmoštšuk aga kodumaal põlu all.