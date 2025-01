NBA pealtpanekuvõistluse üks neljast osalejast on leedukas

Chicago Bulls värbas USA-s leedukate perekonda sündinud ja ennast Leedu koondisega sidunud Buzelise eelmise aasta draft’is 11. valikuna. 20-aastane ääremängija on sel hooajal visanud keskmiselt viis punkti ja võtnud maha kolm lauda, aga samas on ta silma jäänud oma lennukusega. Nii on 208-sentimeetrine Buzelis üks neljast pealtpanekuvõistlusel osalejast.