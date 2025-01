Pahv ja Rannula pahandasid vilemeestega. Kas kohtunikud eksisid mängudes? Kas on oodata trahve?

Kellelt saavad klubid mängude järel aru pärida? Korvpalli meistriliiga ja Eesti-Läti korvpalliliiga Eesti poolselt peakohtunikult. Korvpalliliidu liigade juhi Henri Ausmaa sõnul on suhtlusliin tehtud selgemaks. „Pärast Gerdi juhtumit oli nõukogus ja kohtunikega üleval teema, et kuidas asja parandada. Oleme peatreeneritele selgitanud suhtlusliine, et poleks sellist asja, et treener helistab peale mängu seda vilistanud kohtunikule ning hakkab aru pärima. Neile asjadele vastab üks inimene, kellele peab välja tooma olukorrad ja tema selgitab. Seda poolt on parandatud,“ selgitas Ausmaa.