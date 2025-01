Šveitsi suusamaratoni venelasest võitja jäi vahele pettusega

La Diagonela võistlusel amatööride arvestuses kindla võidu võtnud Hudijev jäi hilisemas testis vahele fluorimäärdega, mis on Euroopas kolmandat aastat keelatud. Venelane ütles kodumaal Championatile antud intervjuus, et ta oli pettusest igati teadlik.

„Teadsin väga hästi, et fluor on keelatud. Aga vaatasin eelmise aasta protokolli ja mõtlesin, et ma ei saa kõrget kohta. Kes siis mind ikka kontrollib? Üheks reisiks uute suuskade ja määrete otsmine oleks olnud üsna kallis. Sõitsin eelmisel aastal [Itaalia võistlusel] ka fluorimäärdega ja plaan oli siingi teha sama, aga ma ei oodanud, et edestan teist kohta ligi kolme minutiga,“ imestas venelane, kes sai kohtunike otsusega lõpuks viimase koha.