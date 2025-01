DELFI VIDEO | Peep Pahv Keila derbi kaotusest: olime ise ka p**akotid, aga kohtunikud sellist jama ei tohi korraldada!

Keila derbi läks üsna tuliseks, sest Coolbet alustas viimastel minutitel marulist lõpuspurti. Minut enne normaalaja lõppu oli Coolbet taga 78:82, kiirrünnakuse jooksnud Christopher Lenk eksis lähiviskel ning jätkuolukorras upitas palli korvi Artem Kovalov. Kohtunik otsustasid kahe punkti asemel anda hoopis ukrainlasele ründevea, protesti eest sai ta lisaks oma teise tehnilise ja läks varakult dušši alla. Samal ajal Sven Kaldre viis vabaviskejoonelt Keila KK kuuega juhtima.

Reaaluses tegi antud olukorras Kaldre vastu vea Tautvydas Kupstas. „[Mängu] otsustas see, et anti tehniline viga mehele, kellele ekslikult määrati viga ja see saatis ta riietusruumi. Lõpuni oli üle 40 sekundi... See oli täielik jama! Täielik jama! Nad käisid seda veel vaatamas ja siis ka ei saanud aru, et kurat, valesti läks,“ esitas Coolbeti peatreener oma vaate saates „Mehed ei nuta“.

Sealjuures läksid kohtunikud matši järel olukorda videost üle vaatama, aga miskipärast ei vaadatud vea tegijat. „Sa ju näed, et eksisid. Tule välja ja ütle: sorry, võtame tehnilise tagasi,“ lausus ta.

79:84 kaotusmängu järel nõudis Pahv platsil õigust ka vilemeestena tegutsenud Andre Lauritsalt ning Mart Uuehendrikult. Vanemkohtunikuna tegutses matšil Rain Peerandi.

„Mis ma peaks ütlema? Viska viis, hästi panid! Vanemkohtunik hakkasid sämelema ja ma ei saanud [kohtunikele] kätt anda. Nad ei andnud meeskonnale ka, vaid läksid minema, mis oli suhteliselt veider. Aga see selleks...“ jätkas Pahv.

Kohtunike pealiku hilisema selgituse sõnul viga tõepoolest anti valele mehele, aga reaktsiooni pärast oli Kovalovile antud tehniline õigustatud. „Kurat! Kas te ei saa aru, et reaktsioon oli tingitud valest otsusest. Kuidas saavad kohtunikud nii rumalat asja teha? Ise eksite ja siis karistate selle eest. Pange need trahvid, mul täitsa kama kõik, aga selliste lollustega... Me olime ise ka sitad ja pasakotid, aga siukest jama ei saa ka korraldada,“ oli Coolbeti treener kuri.