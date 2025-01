Pikalt haiguspausilt naasnud Reena Pärnat tõusis maailma edetabelis karjääri parimale kohale

Pärnati treener Siret Luik nentis lähitulevikuplaanidest rääkides, et paraku seavad rahalised võimalused oma piirid. „Maailma sisesarja reitingus on Reena nüüd eesotsas ja Las Vegases oleks finaalvõistlusel laskmine kindel, kuid kahjuks hetkel eelarve ei luba sinna sõita. MM on Koreas ja peame pikka välihooaega prioritiseerima,“ ütles Luik.