Therese Johaug ohverdab MM-i nimel oma aja pere ja lapsega

Johaug otsib enda sõnul rahu ja vaikust, liiati saab ta Sjusjöenis otse uksest astuda suusarajale. „Ma nüüd peidan end seal mõnda aega. Minu eesmärk on kõigist muudest eluvaldkondadest eemale astumine ja mõtlen ainult MM-ile,“ selgitas 14-kordne maailmameister oma plaane.

Lisaks rahule ja vaikusele soovib Johaug vältida haigestuminst. Väikese lapse ema sõnul oli otsus raske. „Pean oma südametunnistuses süütunde alla suruma. See on raske, aga me pean,“ jätkas suusalegend.