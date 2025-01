TÄNA DELFI TV-s | Keila legend Peep Pahv võtab eurosarjas mõõtu Barcelona legendi Roger Grimauga

Mõlema klubi hooajad on käinud üsna ühte jalga. Kui Coolbet on Eesti-Läti liigas 12. kohal, siis Dinamo Rumeenia meistrisarjas 11. Põhja-Euroopa liigas on mõlemad meeskonnal kirjas üks võit, millega nad on B-alagrupis kaks viimast. Keila jäi viimati ENBL-is võõrsil 79:94 alla Bratsilava Interile ning Bukarest 58:76 Bristol Flyersile.