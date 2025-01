TÄNA DELFI TV-s | Optibet liiga veerandfinaali pääset jahtiv Rapla Utilitas võõrustab Viimsit

Eesti-Läti korvpalliliiga tabeli keskpaik on väga tihe, sest kohamängudele pääsevad kaheksa paremat klubi, kuid seitsmes kuni 11. sats mahuvad ühe võidu sisse. Üks joone all olevates klubidest on just Rapla, kellel on tabelis kaheksa võitu ja kümme kaotust. Brett Nõmme hoolealused on viimasest seitsmest matšist võitnud kaks, läinud nädalal teisipäeval kaotasid nad võõrsil 76:90 Ventspilsile ning järgmisel päeval olid 99:81 üle Liepajast.