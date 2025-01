Australian Openil Novak Djokovici solvanud telereporter vabandas: tahtsin nalja teha, aga ilmselgelt inimesed nii ei arvanud

Skandaal puhkes reedel, kui Jones otsustas otse-eetris nalja visata. Nimelt olid tema taustal laulutujus serblastest fännid. Jones otsustas neile vastu hüüda: „Novak, ta on ülehinnatud, Novaki aeg on ümber, Novak, lööge ta minema“.

Maailma seitsmendale reketile ja serblastele see mõistagi ei meeldinud. Nii otsustas Djokovic peale pühapäeval kaheksandikfinaalis tšehhi Jiri Lehecka üle saadud võitu, et väljakul mängujärgset intervjuud ei anna, sest seda kandis üle Channel Nine.

Hilisemal pressikonverentsil märkis Djokovic, et Jones mõnitas serblasi ja solvas teda. „See oli minu jaoks väga ebamugav olukord,“ vahendas BBC 37-aastase serblase sõnu.

Esmaspäeval vabandas Jones otse-eetris ja lisas, et proovis teha nalja. „Laupäeva hommikul sain läbi Austraalia tenniseliidu Djokovici tiimilt teada, et nad polnud minu kommentaaridega rahul. Võtsin koheselt tema leeriga ühendust ja vabandasin - seda 48 tundi tagasi - igasuguse lugupidamatuse eest, mida Novak minu tõttu tundis,“ rääkis ta.

„Lugupidamatust tundsid ka serblased, kellega meil on aastate jooksul palju värvikaid, kirglikke ja naljakaid hetki olnud,“ lisas telereporter. „Arvasin, et jätkan naljaga, aga ilmselgelt seda nii ei mõistetud. Tunnen, et vedasin serblasi alt ja ma ei ütle seda suusoojaks. Mul on neist kahju.“

Jones tunnistas, et tema fraasi „lööge ta minema“, võidakse tõlgendada ka vihjena 2022. aastal Austraalias lahvatanud skandaalile Djokovici ümber. Toonase koroonapandeemia ajal reisis serblane Austraaliasse, kus ta aga piiri peal kinni peeti, sest ta oli vaktsineerimata ning kohalike võimude hinnangul sealsete reeglite vastu eksinud. Pärast kümmekond päeva kestnud patiseisu tühistati tema viisa ja ta saadeti riigist välja.

Serblaste kogukond Austraalias on nõudnud Jonesi vallandamist. Nende sõnul olid tema kommentaarid „solvavad, rassistlikud ja aitavad kaasa austraalia-serblaste diskrimineerimisele“, vahendas BBC.