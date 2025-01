Karm konkurents: eelmisel MM-il kolm medalit võitnud Norra laskesuusaäss jäeti seekord pingile

Kuna norralaste tase on erakordselt kõrge, siis käib seal tihe olelusvõitlus üldse koondisesse pääsemise eest. Nii jättis alaliit varumeheks Vetle Sjaastad Christianseni, kes alles mullusel MM-il Nove Mestos võitis individuaalselt kaks pronksi ning aitas teatemeeskonna hõbedale.

Olümpiavõitja ja kolmekordne maailmameister (kõik kullad on tulnud teatesõitudes) on tänavusel hooajal MK-sarjas 20. kohal, aga Christianseni ees on koguni kuus kaasmaalast, kes kõik ka koondisesse nimetati. Pressiteate kohaselt saab Christiansen siiski osaleda sel nädalal Antholz-Anterselvas toimuval MK-etapil teatesõidus.