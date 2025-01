Meedia: Carlo Ancelotti lahkub kevadel Madridi Realist

65-aastase itaallase praegune leping Realiga kehtib 2026. aasta suveni. Onda Cero andmetel on teenekas treener otsustanud aga praeguse hooaja järel Madridist lahkuda, et treenerina uus väljakutse vastu võtta.

Carlo Ancelotti on Hispaanias saanud viimastel nädalatel Reali mängupildi eest omajagu kriitikat, kuigi tulemused on võistkonnal head. Hiljuti jäädi küll Hispaania superkarikafinaalis 2:5 alla igipõlisele rivaalile FC Barcelonale, aga see oli neil esimeseks kaotuseks alates 4. detsembrirst.