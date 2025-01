FIS-i president soovib (valge)venelasi rahvusvahelisse sporti tagasi tuua. „Sportlased ei vastuta selle eest, kus nad sünnivad“

Rahvusvahelise suusaliidu FIS-i president Johan Eliasch teatas hiljuti, et tema hinnangul tuleks Venemaa ja Valgevene sportlased rahvusvahelisele areenile tagasi lubada. Eesti suusaliidu tegevjuhi Kristjan Kolli sõnul pole praeguse seisuga siiski põhjust karta, et see lähiajal juhtuda võiks.