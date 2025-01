Epeenaiskonna treener võib paika saada alles suveks, alaliit loodab kiiremale lahendusele

„Selge on see, et kui läheme tiitlivõistlustele - juunis on EM ja juulis MM - selleks ajaks peab olema meil treener paigas ja loodetavasti see võiks juhtuda veebruaris-märtsis. Veebruari alguses on MK-etapp [Barcelonas] naiskonnavõistlusega, järmine võistlus on märtsi lõpus [Marrakechis]. Selleks ajaks tahaks jõuda mingile selgusele ja otsusele,“ lisas ta.