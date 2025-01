Rallisõitja Esapekka Lappi jätkab karjääri: alguses tundus see hullumeelne mõte

„Idee Soome meistrivõistlustel sõita tuli paar nädalat tagasi. Alguses tundus see päris hullumeelne mõte, aga mida rohkem seda kaalusin, seda parem see tundus. Minu tegemiste kohta on viimasel ajal päris palju huvi tuntud ja tulemus on see, et hakkame Enniga Soomes sõitma,“ rääkis Lappi oma Instagrami kontole postitatud videos.