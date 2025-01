Võidusõitja Martin Rump tundis üle pika aja võidurõõmu: ma sisuliselt ei mäletagi, millal see viimati juhtus

„Mul on selle võidu üle nii hea meel, sest ma sisuliselt ei mäletagi enam, millal ma viimati võidukarika sain pea kohale tõsta. See oli koos Valtersiga tõeline Baltikumi kahe mehe sõu. Kahtlemata on see väga oluline võit minu jaoks. Olen teist hooaega Mühlneri ridades võistlusi kaasa teinud ja kuigi me oleme näidanud palju potentsiaali ja sõitnud poodiumikohtade eest, pole see seni realiseerunud. Sel korral saime tõelise jackpot’i ja tugeva võidu,“ rääkis Rump pressiteate vahendusel.