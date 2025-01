Rootsi laskesuusaäss läks MK-etapil pahuksisse kirjutamata reegliga

„Olin sel hetkel juba päris väsinud, mis on ka normaalne. Kolmele trahviringile minna pole eriti tore. Jah, vandesõnad käivad minu võistlustega vahel kaasas, aga üldjuhul olen üsna rahulik,“ rääkis Ponsiluoma Rootsi ajalehele Expressen.

Norra laskesuusataja Vetle Sjaastad Christiansen tõdes, et saab konkurendi käitumisest aru. „Kuigi jah, lasketiirus ei tohi midagi öelda. Ja kindlasti ei tohi vanduda. Aga kui kolm märki üles jääb, siis võiks anda eriloa,“ ütles ta naljatlemisi.

Ponsiluoma on laskesuusatajate seas rajal üks kiiremaid. Ent lasketäpsus jätab tugevalt soovida - lamades on kahekordne maailmameister sel hooajal tabanud 68% ja püsti 75% märkidest. Sestap on rootslane MK-sarja üldarvestuses alles 25. kohal.