OTSE DELFI TV-s | Kalev/Cramo võõrustab Eesti-Läti liigas lätlaste Ogret

Ogre on 11 võidu ja 7 kaotusega kuuendal positsioonil. Oktoobris Lätis peetud esimese omavahelise matši võitis Kalev/Cramo 95:69. Seal oli kalevlaste resultatiivseim 21 punkti visanud ja 12 lauapalli võtnud Patrick Tape.

„Ogre on kogenud meeskond, kelle ridades on mitu ohtlikku viskajat,“ rääkis Kalev/Cramo ääremängija Hugo Toom. „Võidu kättesaamiseks peame keskenduma oma mänguplaanile ja hoidma kontrolli kogu mängu vältel. Oluline on pidurdada nende võtmemängijad ning vältida eksimusi, mis võiksid anda neile enesekindlust. Kui näitame võistkondlikku kaitset ja keskendumist, võtame võidu ära ja alustame uut nädalat positiivselt.“