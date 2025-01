VAATA JA KUULA | „Pihtas põhjas“: Kas Rannula lüüakse samamoodi risti nagu Kullamäe? Vaaks näitas, et noori tasub usaldada

Esmalt Optibet Eesti-Läti liigast, kus Kullamäe ja Talts kibelesid rääkima suurtest tegudest. Tartu Ülikool/Maks&Moorits alistas võõrsil 84:79 BC Kalev/Cramo ning Pärnu Sadam oli koduväljakul üle TalTech/Alexelast 77:74. Cramo ja Tartu vastasseis tekitas eriliselt meediakära, kuna valitsevad Eesti meistrid ei olnud sugugi rahul vilepartiiga. Kriitiliste väljaütlemistega esinesid nii peatreener Heiko Rannula kui ka Kregor Hermet. Kullamäe küsis keerutamata: „Mis saab edasi?“ Arvestades kõike seda, mis juhtus eelmise aasta veebruaris kui toonasele Pärnu Sadama peatreenerile määrati soolane rahatrahv. Saab olema huvitav näha arenguid. Kalev/Cramol lõppes allajäämisega Tartule 45-mänguline võiduseeria Eesti klubide vastu. Eelmine kaotus pärines 2023. aasta 10. aprillist ehk võiduseeria kestis enam kui aasta ja üheksa kuud! Fakt on see, et kõik võiduseeriad saavad kunagi otsa.

Euroliigas sammub võidult võidule Pireause Olympiakos ja see toob pisara silma Kullamäele. Kuidas on võimalik, et Jurtšenko teadis juba sügisel, et Olympiakos on nii hea? Pime juhus... kolmas hooaeg järjest. Kaks peatreenerit saadeti Euroliiga topeltvooru mängudes minema – Žalgirise loots Andrea Trinchieri ja Madridi Reali juhendaja Chus Mateo. Kriitikat lendas kohtunike kraesse ka Ateena Panathinaikose peatreeneri Ergin Atamani poolt. Kas tõesti ei saa kohtunikud hakkama või on mure mujal?