T1 keskuses toimunud discgolfi turniiri võitsid Kaidi Allsalu ja Mallor Mettis

Võistluse „T1 keskus X21 pwrd by Discgolf.ee“ rada kulges läbi nelja korruse. Rajal tuli läbida koridorid, erinevad poed, eskalaatorid, ventilatsiooniruumid, aga ka keskuse kolmandal korrusel asuv spordiklubide ala, kino Cinamon IMAX, Super Skypark, Skywheel of Tallinn vaateratas ning erootikakaubamaja Hot Lips.

„Kolmandat korda T1-s toimunud discgolfi võistlus on kena aasta alguse traditsioon, kus Eesti paremik paneb end proovile. Kuna keskus on muutumas, siis ei saa öelda, et võistlejad läbivad sissetallatud rada ning üllatusi jagus ka seekord,“ ütles peakorraldaja Ralf Rogov.