Läbi aegade parimatest laskesuusatajatest rääkides tuuakse esile ikka kolm nime. Üheks nendest on just Bø. Teisena mainitakse tema pikaaegset konkurenti Martin Fourcade’i Prantsusmaalt. Samas paljude hinnangul on läbi aegade parim endiselt norralane Ole Einar Bjørndalen. Milline on seis tegelikult?