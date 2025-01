BLOGI | Schonachi MK: korraliku suusasõidu teinud Kristjan Ilves lõpetas etapi esikaheksas

MK-sarja liidrina jätkab Riiber, kel koos 740 punkti. Talle järgnevad sakslased Geiger (668 p) ja Julian Schmid (640 p). Ilves on üheksas 397 punktiga.

„Hüppevõistluse kohta midagi head öelda ei ole,“ sõnas Ilves paar tundi pärast võistlust Delfile. „Peamine probleem on hoovõtuasendis. Ma ei suutnud seal piisavalt sügaval istuda, asend jäi liiga agressiivseks ja siis ei saanud otsast seda tõuget ilusti ära teha. Siis tuligi selline hüpe nagu ta tuli. Päris tüütu on nii, kui hüpe käib ühest seinast teise.“

„Ma arvan, et mingi päev hakkab toimima, natuke on veel aega vaja. Väga kaugel ei ole. Vahest ma võistlustel tahan ka rohkem ja siis see [probleem] võimendub ka rohkem. Eilne (reedene) eelvõistluse hüpe oli juba päris lähedal [Ilves oli 8. - toim.), aga võistlushüppel lõi jälle vana viga sisse,“ arutles Ilves.