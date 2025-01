OTSE DELFI TV-s | Selver x TalTech võõrustab Ezerzeme/DU meeskonda

Turniiritabelis hoiab Selver x TalTech 12 punktiga kuuendat positsiooni. Seni on sel hooajal teenitud neli võitu ning sinna kõrvale on saadud üheksa kaotust. Ezerzeme on 11 punkti ehk nelja võidu ja kümne kaotusega seitsmes.

„Mõtlemisainet meil jagub, kellega ja kuidas mängida. Kui viimases mängus sekkus vahetusest hästi Andres Jefanov, siis temal on nädalavahetusel U20 mängud, ameeriklasest temporündaja Ian Parishit segab seljavalu ja teine tempomees Hendrik Luuken on haige. Seega ei tea, kellega ja kuidas me pühapäeval mängime,“ sõnas Selver x TalTechi peatreener Andres Toobal kohtumise eel.

„Aga selge see, et peame iga meeskonna vastu täiega pingutama, sest võite ja punkte on meil väga vaja. Püüame endast maksimumi anda, et oma elu veidikenegi lihtsamaks teha.“

