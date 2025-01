Andres Sõber võidust linnarivaali üle: jaksasime neli kuud vastu pidada. Ei ole ju hea, kui saad ühe litaka ja siis teise

„Mul on väga hea meel. Jaksasime neli kuud vastu pidada. Ei ole ju hea, kui saad ühe litaka ja teise litaka. Aga mul on Keila Korvpallikooli üle uhke tunne ja olen (klubijuht) Tarmo Heina üle uhke, kes südamega teeb seda asja,“ rääkis Sõber Delfile.

Keila KK jaoks oli laupäevane võit Eesti-Läti liigas teine. Kuu aega tagasi alistati samuti kodusaalis Viimsi 85:77.

Kõige rohkem tõstis peatreener esile Keila KK ridades esimese mängu teinud ameeriklast Javeon Jonesi, kes viskas 25 punkti, võttis 7 lauapalli ja noppis 3 vaheltlõiget.

„Võit üllatus polnud. Aga üllatus oli see, et leidsime Jonesi näol nii toreda poisi. Ta tõstis juba esimesest trennist meie meeleolu nii kõrgele, mõistad sa. Ise ka uskusin temasse. Ja tegi teised kohe paremaks. Ma olen selle asja sees nii kaua olnud, et mulle aitas ühest trennist, et aru saada, et meil on väga hea mängija juures,“ lausus Sõber.

Peatreener lisas, et Jonesi tegutsemine muutis kaaslased silmanähtavalt enesekindlamaks. Keila KK juhtis Keila Tervisekeskuses ligi 700 pealtvaataja silme all peetud matši suurema osa ajast – esimesel poolajal oli edu maksimaalselt 14, teisel 15 punkti.

„Eks vastased hakkasid ka natuke väristama. Kokkuvõttes oli hea värk,“ tõdes ta.

Küsimusele, kas Coolbeti alistamisega võib põhihooaja kordaläinuks lugeda, vastas Sõber naljatledes nii: „Olukord on üks-üks, see on hea.“

Keila KK peatreener pole maha matnud ka lootust Eesti-Läti liiga tabelis eelviimasest kohast kõrgemale tõusta. Tabelis 14. kohta hoidev Viimsi on kahe võidu kaugusel.

„Absoluutselt. Meile tuleb kodus Läti Ülikool vastu, siis on Viimsi võõrsil. Ja kodumängud Liepaja, Rapla, Tartuga... meil on väga hästi. Küsimus on selles, et poisid kõik terved oleksid. Teised saavad veel rohkem Jonesiga tuttavaks. Täna oli veel natuke harjumatu, aga tulevikus vastased tõmbavad (Jonesi pealt) kokku, teised oskavad vabalt palle küll sisse visata,“ vaatas Sõber allesjäänud hooajale ette.