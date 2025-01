FOTOD | Eesti autospordi ajalugu teinud Männama ja Lepik tõestasid, et karma on olemas. „Õnn soosis meid, sest olime ise heatahtlikud“

Mehed tõdesid, et on ikka vaks vahet küll, kas tuled koju Dakari katkestaja või lõpetajana, olles maha pannud ka korraliku märgi. Ise unistasid nad rallit alustades kohast teises kümnes. Et 14 päeva ja 7700 kilomeetrit (katseid 5100 km) hiljem räägitakse just kohast teise kümne esimeses pooles, seda uskusid vähesed.