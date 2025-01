DELFI VIDEO | Egert Haller kiitis uut leegionäri: liigutused on head, jalg on all, kaitses viitsib rabeleda

„Liigutused on head, jalg on all, kaitses viitsib rabeleda. Ta [Jones] on meie jaoks selline täiskomplekt. Tihtipeale võib tulla mingi kõva skoorimees, kes pole kaitses kõige kõvem kärbes, aga see mees võitleb korralikult 100% mõlemal pool väljakul. Kõva poiss!“ kiitis Haller mullu veel USA üliõpilasliigas mänginud tagameest Jonesi.