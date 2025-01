Serviti alustas Balti liiga uut aastat võiduga, Mistra viigiga

„Vilniuse kodusaalis on väga keeruline mängida ja me teadsime, et ees ootas pingeline mäng. Tegime põhjaliku analüüsi enne kohtumist, mis aitas meil kindlateks nüanssideks valmis olla ja suures pildis saime ka nendest kinni hoitud,“ lausus Padjus Eesti Käsipalliliidu pressiteate vahendusel. „Õnneks saime viimasel minutil mängu viigistatud ja hoidsime ka nende rünnaku ära. Viigipunkt aitab meil hetkel Šviesast tabelis ette jääda. Sellega saame täna rahule jääda.“