Briti ajaleht: Aston Martin asus jahtima Max Verstappenit

Väidetavalt on Aston Martin nõus Verstappenile pakkuma koguni kuni 1,2 miljardit eurot, kui ta otsustaks Red Bullist lahkuda. Millise lepinguga oleks tegemist, ajaleht ei täpsusta, kuid vihjatakse, et Verstappenile võidakse pakkuda ka osalust Aston Martini meeskonnas.

Sama uudist on kajastanud ka usaldusväärne veebisait The Race, mis on samuti kuulnud spekulatsioone läbirääkimiste kohta.

Selles mõttes on spekulatsioon loogiline, et 2026. aastaks saab F1 uued tehnilised reeglid ning Aston Martini tegevjuht ja omanik Lawrence Stroll on juba investeerinud sadu miljoneid meeskonna infrastruktuuri ja personali. Näiteks on palgatud väga kõrgelt hinnatud insener Adrien Newey.

Aston Martini esinumber on hetkel 43-aastane Fernando Alonso. Hispaanlane on juba vihjanud, et 2026. aasta on ilmselt tema viimane hooaeg kuninglikus vormelisarjas.

Teine Aston Martini sõitja on tiimiomaniku poeg Lance Stroll. Ilmselt vajaks aga tiim Alonso kõrvale teist tippsõitjat, et 2026. aastal mõlema MM-tiitli nimel heidelda.

Daily Maili teatel on Aston Martini turundusjuht Jefferson Slack tiimi partneritele ja suurtoetajatele juba vihjanud, et Verstappenist võib saada nende esisõitja.

„Jeff on kiidelnud, et Max tuleb Aston Martinisse,“ kommenteeris Daily Mailile üks anonüümne allikas.

Väljaanne The Race küsis selle kohta otse Aston Martini meeskonnalt. Vastus oli otsekohene: „Meeskond eitab kõiki [Daily Maili] loos esitatud väiteid.“

Verstappeni leping Red Bulliga kehtib 2028. aastani, kuid The Race’i teatel sisaldab see klausleid, mis lubavad tal lepingu enneaegselt lõpetada, kui Red Bulli vormel pole piisavalt konkurentsivõimeline.

