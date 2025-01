„Sain täna hommikul paraja šoki.“ Johannes Thingnes Bö otsus üllatas spordimaailma

Suur üllatus kõigile

„See oli šokeeriv,“ jagas Norra rahvusringhäälingule (NRK) esimesi emotsioone endine laskesuusataja Marte Olsbu Röiseland (34), kes kaks aastat tagasi ise sportlaskarjääri lõpetas. „Sellest on väga kahju. Ta on läbi aegade üks parimaid laskesuusatajaid. Oleksin tahtnud teda näha Anterselvas olümpial, aga kui ta tunneb, et praegu on õige aeg, siis ongi nii.“