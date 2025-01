Miami Heatilt mängukeelu saanud NBA täht Jimmy Butler naases platsile. „Tõde tuleb peagi välja“

Ääremängija ja Miami Heati omavahelised suhted on viimastel kuudel olnud keerulised. Aastavahetuse paika hakkas USA meedias levima info, et kogenud mängumees soovib klubi vahetada.

3. jaanuaril teatas klubi, et on määranud Butlerile seitsmemängulise keelu „hooaja jooksul korduvalt võistkonna jaoks kahjulikuna mõjuva käitumise eest“. „Ta on läbi oma käitumise ja sõnavõttude andnud teada, et ei soovi olla osa meeskonnast,“ seisis teates, kus klubi kinnitas, et Butler soovib võistkonnast lahkuda ja meeskond on valmis pakkumisi kuulama.