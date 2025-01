Laskesuusalegend Johannes Thingnes Bö lõpetab karjääri

„13 aastat olen olnud osa maailma parimast rahvuskoondisest, minu selja taga on olnud parimad sponsorid. Viimased kuus hooaega olen kombineerinud tipptasemel sporti pereeluga. See on olnud fantastiline, aga ka väga väljakutsuv,“ sõnas Bö pressikonverentsil, kinnitades ühtlasi, et 2026. aasta Milano-Cortina olümpial teda võistlemas ei näe. „Esialgne plaan oli jätkata veel ühe aasta jagu, aga olümpia nõuaks nii minult kui lähedastelt veelgi enamat. Armastan võistlemist, aga teistele päevadele jääb see alla.“