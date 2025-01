Žalgirise peatreener Trinchieri kirus kaotuse järel kohtunikke: ma ei tea, kuidas oma võistkonda aidata

Mängu alustasid paremini Kaunase mängijad, kes võitsid avaveerandi 20:17 ja olid vaheajaks ees 47:34. Kolmanda veerandajaga sulas Žalgirise edu kuuele punktile (68:62). Viimase vaatusega pani paremuse maksma Šarunas Jasikeviciuse tüüritav Fenerbahce, kui kümne minutiga visati 36 punkti vastaste 18 vastu.

Itaallasest peatreenerit häiris, et jõulises mängus ühele poolele anti vabaviskeid ja teisele mitte. „Sellisel tasemel füüsilisus ja üks tiim saab 32 ning teine 14 vabaviset. Ma ei tea, kuidas oma tiimi aidata,“ rääkis Trinchieri BasketNewsile. „Ründame ja ründame ja ma tõesti ei saa aru, kuidas aidata.“

Trinchieri arutles, et ehk tuleks mängijatel vigu rohkem välja „teeselda“. „Võib-olla on asi selles, kuidas me omale tehtud vigu välja näitame. (Nigel) Hayes-Davis (Fenerbahce mängija) sai 11 vabaviset. Mõni neist tuli ka vigadest.“

Küsimusele, kas Trinchieri hinnangul ei austa kohtunikud piisavalt Žalgirist, vastas ta: „Ei, ei, ärge neid sõnu kasutage. Küsimus on selles, missuguseks mäng kujuneb ja kuidas seda lugeda. Tegime imelise esimese poolaja. Tabasime nii kaheseid kui kolmeseid 70%-ga ja siis hakkasime rohkem korvi alla suruma. Minu kogemusel on see väga harv juhus, kui tiim hakkab korvi alla suruma, aga vabaviseteni enam ei jõua.“

Trinchieri sai kohtunikega vaidlemise eest mängu ajal ka kaks tehnilist viga, kusjuures teise alles sekund enne matši lõppu. Nii lõpetas Žalgiris mängu tehniliselt peatreenerita.

„Püüdsin kohtunikega suhelda ja sain kaks tehnilist. See on nende töö. Mul on kahju. Asi ei ole isiklik, aga võtan oma tööd väga tõsiselt ja tahan oma mängijaid aidata ning kaitsta,“ jätkas itaallane, kes lõpetuseks võrdles eilset mängu sõumaadlusega. „Olen oma tiimi üle uhke, 30 minutit ei suutnud Fenerbahce meid püüda. Siis muutus mäng WWE-ks, nii et peame paremad olema.“

Žalgiris (11-11) hoiab Euroliigas 12. kohta. Leedu klubi läheb järgmisel nädalal võõrsil vastamisi tiitlikaitsja Ateena Panathinaikosega.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada