Nimekiri: Rootsi rallil on stardis 12 Rally1 meest ja viis Eesti ekipaaži

Rootsi rallil on kõik kolm WRC võistkonda esindatud vähemalt kolme masinaga. Hyundaid esindavad põhisõitjad Ott Tänak , Thierry Neuville ja Adrien Fourmaux . Toyota eest on võistlustules nelik Kalle Rovanperä , Takamoto Katsuta, Elfyn Evans ja Sami Pajari. Erasõitjana roolib Toyota masinat veel itaallane Lorenzo Bertelli.

M-Spordi tänavuste põhisõitjatena on kohal Gregoire Munster ja Josh McErlean. Lisaks teevad MM-hooaja avastardi lätlane Martinš Sesks ja Kreeka ärimees Jourdan Serderidis .

Kui järgmisel nädalal toimuval Monte Carlo etapil on eestlastest stardis vaid Ott Tänak ja Martin Järveoja , siis Rootsis on Eesti ekipaaže juba viis. WRC2-s alustavad uut hooaega Georg Linnamäe koos britist kaardilugeja James Morganiga (Toyota Rally2) ning Robert Virves ja Jakko Viilo (Škoda Fabia Rally2). Oma esimese stardi WRC2-s teeb ka valitsev juunioride maailmameister Romet Jürgenson koos kaardilugeja Siim Ojaga. Nemad sõidavad Ford Rally2-ga.

Rootsis algab ühtlasi uus JWRC hooaeg, kus tänavugi Eesti esindatud. 21-aastane Joosep Ralf Nõgene on stardis koos Aleks Leskiga, istumise all on neil Ford Fiesta Rally3.