Heas hoos Pärnu Võrkpalliklubi alistas tabeli viimase kuivalt

Tartu Bigbank, kes alistas täna Võru Barruse 3:0, jätkab 33 punktiga tabeliliidrina. Teisel kohal asuv Pärnu (31p) jääb neist kahe punkti kaugusele. Ezerzeme/DU on tabelis 11 punktiga viimasel kohal.

Mängu eel

Pärnu VK on viimaste kuudega sattunud heasse hoogu, kui Cronimet liigas on viimasest kümnest mängust võidetud kaheksa. 28 punktiga ollakse tabelis Tartu Bigbanki (30 p) järel teisel kohal.

Ezerzeme/DU on tabelis 11 punktiga viimasel kohal. Viimasest kümnest matšist on nad võitnud kaks.

Pärnu kapten Andrus Raadik ütles kohtumise eelvaates, et kuigi vastane on tabeli viimane, siis sellele mõelda ei tohi.

„Tabeli viimane jah, aga meile on iga mäng oluline ja tuleb täiega peale minna. Kui tahame, et meil oleks võimalus põhiturniiri võita, siis peame ise kõik järelejäänud mängud võitma, aga ka sellest ei piisaks. Tartu peab ka komistama kusagil,“ sõnas Raadik.

„Viimase Võru mängu teise geimi lõpp näitas ilusti ära, et ei saa jalga sirgu lasta. Tulemus oli küll 3:0, aga pusimist oli omajagu ja eks see hoiab tegelikult ärkvel ka. Ei olnud lihtsalt jalutuskäik pargis. Aga hoolimata sellest on meil enesekindlusega kõik hästi. Oleme enesekindlad, aga jalad rahulikult maas,“ lisas ta.