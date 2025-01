OTSEBLOGI | Keskpärase hüppe teinud Ilves alustab suusasõitu teise kümne lõpust

28-aastane Ilves on tänavu poodiumile jõudnud korra, kui Ramsau esimesel MK-etapil oli ta kolmas. MK-sarja liider on Jarl Magnus Riiber (595 p), kellele järgnevad sakslased Julian Schmid (545 p) ja Vinzenz Geiger (528 p). Ilves on 310 punktiga üheksas.